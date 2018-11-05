عمرها 85 عاما تركض 3 ساعات يوميا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

تعد "جينيت بيدار" من أكبر النساء المشاركات في ماراثون نيويورك سنا، وهذه السيدة البالغة من العمر 85 عاما تركض يوميا لمدة ثلاث ساعات، رافضة اتباع أي حمية أو تناول مكملات غذائية.

ترى "بيدار" أن الحركة البدنية أسهمت في إطالة عمرها وساعدتها على ألا تستسلم للوحدة في السنوات الأخيرة.

"جينيت بيدار" المولودة في فرنسا، تستعد للمشاركة بالدورة السادسة عشرة من ماراثون مدينة نيويورك، وهي من أكبر النساء المشاركات الذين لا يتوانون عن تناول كل ما يحلو لهم من مأكولات ومشروبات قبل هذا الحدث الرياضي.

وتقول السيدة الثمانينية "لست بحاجة إلى أي تحضيرات معينة، لأنني أركض يوميا مدة ثلاث ساعات وأنا دوما حاضرة لسباقات كهذه".

وتضيف "إنه بمثابة إدمان أو عادة. هذا كل ما في الأمر"، مشيرة "لدي متسع من الوقت. فأنا متقاعدة وزوجي لم يعد هنا. فماذا عساي أفعل؟ أركض ليمر الوقت".

وليست "بيدار" المشاركة الوحيدة في الماراثون الطاعنة في السن.

ففي ظل ازدياد معدل العمر في البلدان المتقدمة وازدياد رياضة العدو شعبية، بات عدد المشاركين في سباقات الماراثون من الثمانينيين وحتى التسعينيين أكبر من أي وقت مضى.

كل يوم تقصد "بيدار" الشاطئ على مقربة من بيتها في ضاحية كوينز في نيويورك. وهي لا تستمع إلى موسيقى أو تسجيلات صوتية خلال الركض، مؤكدة "لا أريد أي شيء في أذني. ويكفيني أن أفكر في شبابي في فرنسا وفي حياتي في أمريكا.

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