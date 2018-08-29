أكبر معمرة في العالم تقترب من الإحتفال ببلوغها 118 عاما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

في مدينة ساكابا الواقعة ببوليفيا، تعيش جوليا فلوريس كولك، التي تبلغ من العمر 118 عاماً وعشرة أشهر، ويعتقد أنها أكبر معمرة في العالم.



لم يمنع تقدم عمر كولك من أن تغني بلغتها الكيتشوا، مع عزفها على الغيتار الصغير في منزلها بإحدى المناطق الريفية.



وشهدت كولك في حياتها حربين عالميتين، وثورات في بلدها، وتحول عدد سكان بوليفيا من 3 آلاف شخص إلى مدينة مزدحمة يزيد سكانها على 175 ألف شخص في خمسة عقود.

وولدت كولك في 26 أكتوبر / تشرين الأول عام 1900 في معسكر تعدين بأحد الجبال البوليفية، بحسب ما ذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وعلى الرغم من أن وقت ميلادها لم تكن بوليفيا قد عرفت شهادات الميلاد بعد، كان توثيق المواليد يتم من خلال شهادات المعمودية من الكهنة الكاثوليك، ولكن السيدة تملك الآن بطاقة حديثة معتمدة من الحكومة البوليفية تؤكد تاريخ ميلادها.

في هذه الأيام، تستمتع كولك بصحبة الدجاج والقطط والكلاب، في المنزل الذي تعيش فيه مع قريبة لها تبلغ من العمر 65 عاماً.

وقالت كولك للصحافيين "لو كنتم أخبرتموني بأنكم قادمون، كنت تذكرت جميع الأغاني"



وكانت كولك ترعى الأغنام في المرتفعات البوليفية، ثم انتقلت في مراهقتها إلى الوادي، حيث بدأت تبيع الفواكه والخضراوات، لتصبح مصدر رزقها الأساسي.

كولك لم تتزوج قط، وعلى الرغم من تقدمها في العمر، تحرص السيدة على نظام غذائي صحي، لا يمنعه القليل من الكعك والصودا.

اختار رئيس بلدية ساكابا السيدة كولك لكونها "تراثا حياً"، وأوضحت المصادر أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية لم تتلق أي طلبات من أجل تسجيل كولك بصفتها أكبر معمرة حتى الآن.

وقامت البلدية وعدد من المؤسسات الخاصة بتحسين منزلها، وبناء طريق من الطوب للمشي، وإقامة مرحاض مناسب لها

ومنذ سنوات تعرضت كولك إلى حادث سقطت فيه على ظهرها، وقال طبيب، إنها لن تستطيع المشي مرة أخرى، لكن ثبُت خطأ الطبيب.



وكانت أقدم معمرة بالعالم اليابانية نابي تاجيما قد توفت في وقت سابق هذا العام عن عمر يناهز 117 عاماً، ويبدو أن بوفاتها تصبح كولك أقدم شخص حي حتى الآن.

ومن المثير للدهشة أن بوليفيا تسجل أعلى معدلات للوفاة في أميركا الجنوبية، بحسب اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية والكاريبي التابعة للأمم المتحدة.

إقرأ أيضا:

للفوز برقم قياسي عالمي مراهق باكستاني يخرج عينيه من مكانهما

مسنون صينيون بملابس الزفاف في عيد الحب