زوجان أستراليان يزرعان ملفوفة كبيرة.. كيف ذلك؟ (صورة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يتميز زوجان أستراليان بزراعة خضروات عملاقة، في وادي جاكيس مارش في جزيرة تسمانيا - أستراليا. وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإنّ "الزوجين يمارسان هذا النشاط منذ أبريل/نيسان الماضي".

ووفقاً للشبكة، فإنّ "شون كدمان وزوجته روزماري نوروود استطاعا الحصول على ملفوفة عملاقة، وذلك بفضل تقنية الزراعة التي يتبعانها"، موضحين أن "الحصول على ثمرة عملاقة لا يتمّ دائماً"، ولكنهما أكدا أن "فرصة نجاح ذلك يرتبط بعوامل عديدة أبرزها ربيع رطب وهطول أمطارٍ جيدة وحرارة معتدلة في بدايات الصيف".

وحالياً، فإنّ منتوجات الزوجين يستخدمها صاحب مطعم "فورست وولكس سين كادمان"، حيثُ يقوم بتقطيع الملفوف واستخدامه في الوجبات التي يقدمها للزبائن.

مصدر الصورة: facebook.com/ForestWalksLodge

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