الأرض على موعد مع ظاهرة نادرة في بداية 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

مع بداية سنة 2019 ستكون الأرض على موعد مع حدث فلكي نادر،إذ يتزامن خسوف القمر الكلي مع ظاهرة القمر العملاق، وهي ظاهرة يمكن في أمريكا الشمالية، وبعض الدول الأوروبية.

ويتداخل القمر الدموي العملاق، وهو أول بدر في 2019، مع الخسوف، عندما تقع الأرض مباشرة بين الشمس والقمر، ويعني هذا أن القمر سيكون في ظل الأرض.

وكان آخر خسوف كلي في 27 جويلية، ولن يكون هناك خسوف كلي آخر حتى عام 2021.

ويحدث الخسوف الكلي للقمر عندما تقع الأرض مباشرة بين الشمس والقمر، ويعني هذا أن القمر سيكون في ظل الأرض.

وقال عالم الكواكب في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ريك إلفيتش، فإنه من غير المعتاد حدوث خسوف كلي للقمر وقمر عملاق معا، وعادة تكون هناك سنوات بين الخسوفات القمرية التي يوجد فيها قمر عملاق.

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