من حصاد 2018.. إليكم 8 من أغرب وأروع الابتكارات العلمية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( @ArrajolM )

مع نهاية هذا العام جمعنا لكم حصاد عالم التكنلوجيا من الابتكارات والاختراعات الغريبة والمذهلة في الوقت نفسه .. اليكم 8 منها ..

1. سائل الطاقة الشمسية.. بطارية أبدية؟

استطاع علماء سويديون تطوير سائل يتمتع بالقدرة على تخزين الطاقة الشمسية لمدة تزيد عن عقد. ويمكن له أن يحبس٢٥٠ واط/ساعة من الطاقة لكل كلجم، وذلك يماثل ضعفي طاقة الكهرباء ببطاريات «تيسلا باور وال».

2. بصمة الأذن لتحديد الهوية

ابتكر علماء معهد ديكارت لعلوم الإحصاء الحيوية، وسيلة لتحديد الهوية، من خلال بصمة الأذن حيث يتم إرسال صوت عبر الأذن ويرجع صداها وحينها يمكن التعرف على الأشخاص، لأن صوت الصدى يختلف بين شخص وآخر.

3.أصغر كاميرا مدمجة في العالم

قدمت سوني للعالم عام ٢٠١٨ كاميرا (دي أس سي اتش أكس ٩٩ DSC-HX99) والتي تعتبر أصغر هيكل مدمج في العالم مع نطاق تقريب يتنوع بين ٢٤ مم و٧٢٠ مم وذلك للصور القريبة فائقة الجودة مع تصوير فيديو بوضوح 4k.

4.يد إضافية للمساعدة

طور عدد من الباحثين في اليابان حقيبة ظهر «روبوت» تسمح لشخصين في مكانين مختلفين بالعمل على المهمة نفسها.الحقيبة تملك «عينين» عبارة عن كاميرتين، وذراعين يمكن التحكم بهما عن بعد من قبل الشخص الآخر الذي يعمل على المهمة.

5.طائرات بالطاقة الأيونية

تمكن مهندسون في معهد ماساتشوستس من بناء طائرة تعمل بالطاقة الأيونية من دون مراوح أو توربينات، كما أنها لا تحتاج لوقود للطيران بل تعمل بـ«الرياح الأيونية» أو الدفع الديناميكي الكهربائي المتولد من حركة الأيونات.



6.تحويل الأفكار إلى أصوات

بات العلماء قاب قوسين أو أدنى من القدرة على ترجمة أفكار المرضى الذين فقدوا قدرتهم على الكلام إلى كلمات. حيث تمكن العلماء من سد الفجوة بين العقل والجسم عندما يتعرض أحدهما أو كلاهما للتلف بسبب المرض.

7.مياه من الهواء

فريق من الباحثين الأمريكيين طور نظام أطلق عليه «ويديو» قادر على إنتاج مياه الشرب من الهواء. ونجح النظام بالفعل بإنتاج ٢٠٠٠ لتر من المياه في اليوم عن طريق مزج الهواء الساخن والبارد لخلق التكثيف بطريقة تحاكي تشكل الغيوم.

8.تقليب الصفحات بومضة عين

مجموعة من الطلاب الصينيين قدموا طريقة جديدة لقلب الصفحات بومضة العين. الجهاز الذي يعتمد على تكنولوجيا استشعار الدماغ في تحديد لحظة وميض المستخدم يرسل إشارة إلى محول تقليب الصفحات عن طريق «البلوتوث».

مصدر الصور : @ArrajolM

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