طفلة ولدت بـ3 أيادٍ تتحوّل إلى "إلهة" في الهند (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استحوذت طفلة على اهتمام منطقة بيلاسبور في ولاية تشايتسجار وسط الهند، وتحوّلت إلى "آلهة" عند السكان، بعد ولادتها بـ3 آيادٍ وهي بصحةٍ جيدة، وفقاً لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

ولفتت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أنّ "راديكا ساهو، والدة الطفلة الصغيرة التي ولدت في 2 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اصطحبت ابنتها إلى المركز المحلي الصحي من أجل إجراء فحوصات لها، وقد أكّد الأطباء أنّ اليد الثالثة الإضافية لا تسبب بأي أذى للطفلة".

إلى ذلك، فقد أوضح موقع "tw.news" أنّ "سكّان المنطقة ينظرون إلى الطفلة كتجسيد لإله هندوسي، وهم يقومون بزيارتها يومياً من أجل الحصول على البركة منها، في حين أنّ عائلتها لا تريد القيام بعملية جراحية لها من أجل إزالة يدها الثالثة، باعتبارهم أنّ الطفلة أصبحت تتمتع بالقداسة بالنسبة لسكان المنطقة الهندية".

وكان طبيب هندي يدعى سنيغ، وهو رئيس معهد تشاتيسجار للعلوم الطبية، "اقترح القيام بعملية جراحية للطفلة بهدف إزالة يديها الثالثة"، موضحاً أن "القيام بذلك من شأنه أن يسمح للطفلة الصغيرة العيش حياة طبيعة".

وغالباً ما يتم تقديس الأطفال الذين يُولدون بأطراف إضافية في الهند، إذ يُنظر إلى ذلك على أنه تناسخ للآلهة الهندوسية. ويتم غالباً تصوير الآلهة الهندوسية بعدة أذرع للتأكيد على قوتهم الخارقة، وقدرتهم على أداء العديد من المهام دفعة واحدة. وكانت الهند شهدت في السنة الماضية، ولادة طفل برأسين وثلاث أياد، في واقعة أثارت دهشة الأطباء.

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