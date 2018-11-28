في الهند: إبل وأفاعي وبقر بـ5 أرجل ومعبد القرود ورقص بوليوود

أخبار الآن | راجستان - الهند (جنان موسى)

يا له من مشهد خيالي. الإبلُ في كل مكان. أعدادُها ليست بالعشرات أو المئات بل تصل إلى الثلاثين ألفا. اجتمعت هنا في بلدة بوشكار في ولاية راجستان الهندية حيث يقام أكبرُ مهرجان للإبل في العالم.

مؤخرا سافرت إلى الهند لرؤيةِ هذا المهرجان الفريدِ من نوعه ولم أغادر قبل ان استكشف بعض نواحي صحراء راجستان من على ظهر إحدى الجمال.

في العاصمةِ ديلهي ذهبت إلى أضرحةِ حكام/ أباطرة المغول. وفي بلدة نمرانا شعرت ت وكأنني داخل كتاب من القصصِ الخيالية عندما وصلت إلى قصر ووجدت فرقة تؤدي رقصة بوليوود في اثناء تصوير أغنية هندية.

في مدينة جايبور دخلت إلى "معبد القرد" ورأيت البقرَ المقدس ذات الأرجل الخمسة.

تعالوا معي في هذه الرحلة الرائعة الى اراضي الهند الساحرة.



تفاصيل الرحلة

من كل حدب وصوب، تتدفق قوافلُ الإبل والاحصنةُ الى بلدة بوشكار في ولاية راجستان الهندية مرة كل سنة للمشاركة في أكبر مهرجان للإبل في العالم.

دعوني اولا اعطيكم نبذةً سريعة عن بوشكار. هذه البلدة مكان مقدسٌ بالنسبة للهندوس. براهما ويعرف بالاله الخالق في الديانة الهندوسية له معبد وحيد في العالم وهو هنا في هذه البلدة. لذلك المكان مزدحم للغاية. في الشوارع، يتشبه الاطفالُ بالاله شيفا وهو اله مهم ايضا في الهندوسية. بحيرة بوشكار تعتبر مقدسةً ويمنع منعا باتا تناولُ اللحوم أو حتى البيض في هذه المنطقة فكل من يدخلها أو يعيش فيها يجب أن يتبعَ نظاما غذائيا نباتيا..

في بلدة بوشكار، معبد اخر مهم عند الهندوس.

الصعود اليه يتطلب جهدا اذ يجب تسلق ٦٠٠ درجة لأنه يقع على أحدى القمم الجبلية. القرود تراقبك خلال رحلتك طبعا.

عند الفجر يستقيظ الجميع هنا..

يبدأ ناتو باكرا بالعزف على الاته الموسيقية املا بكسب القليل من المال.

التجارة تزدهر في هذا المهرجان. يصل الى هذا السوق افضل انواع الجمال في الهند للبيع والمقايضة.

يتم تنظيفُ الجمال وتزيينها بعناية بالغة لتلفت الأنظار.

المئات من الخيول الأصيلة موجودة هنا أيضا وذلك بعد ان ازداد الإقبال على شرائها في السنوات الأخيرة من قبل الاغنياء.

يتواجد هنا ايضا السحرة والباعة وكل من يتقن أعمالا بهلوانية. كل يحاول أن يكسب بعض النقود.

تجمع ارض المعرض أيضا اجمل الخيول الاصيلة البيضاء اللون والتي تشتهر برقصها.

وتحدث عمليات البيع والشراء بشكل متواصل خلال المهرجان. يتفاوض هؤلاء مثلا حول السعر المناسب لهذا الحصان. لكن الصفقة لا تتم بعد أن قال المشتري أن الحصان يعاني من مشكلة في ساقه.

على الرغم من العدد الهائل من الجمال التي وصلت إلى بوشكار الا ان الإعدادَ بشكل عام تتناقص كل عام. مع نمو اقتصاد الهند، يفضل بعض المزارعين هذه الأيام شراء جرارا زراعيا بدلا من الإبل.

لكن النمو الاقتصادي في الهند لا يصل إلى الجميع. يدعوني الموسيقي ناتو الى خيمته لمقابلة عائلته. المنزل عبارةٌ عن خيمة، وارضية المنزل ما هي إلا رمال الصحراء.

ولكن الحياة في الصحراء جميلة رغم قساوتها. ان ركوب الجمل في هذه الصحراء الشاسعة تجربة لا تتكرر ولا تنسى. مع السيد لالا، ذهبت في جولة في صحراء راجستان.

قبل القدوم الى راجستان، أمضيت بضعة أيام في العاصمة الهندية ديلهي.

الاسواق كانت مكتظة ً بباعة الورود وذلك بسبب عيد الأنوار أو ديوالي الذي يستمر ٥ ايام في خريف كلِ عام.

في إحياء ديلهي القديمة، الفوضى عارمة. الطرقات مزدحمة للغاية.

وللهروب من ازدحام المدينة توفر ديلهي العديدَ من الحدائق والمنتزهات التي تشعرك بالسكينة والاسترخاء.

وشيد المغول عند حكمهم للهند اضرحة تعتبر من روائع الهندسة الإسلامية. فسلطنة مغول الهند هي إمبراطورية اسلامية حكمت شمال الهند من القرن السادس عشر وحتى القرن الثامن عشر. ويعتبر ضريحُ الامبراطور المغولي همايون من ابرز الاثار المغولية وقد تم بناءه بأمر من زوجة الامبراطور بعد وفاته ما يجعله الضريحَ الوحيد الذي شيدته امرأة لرجل.

بعد ديلهي، كان لا بد لي من السفر جنوبا باتجاه ولاية راجستان.

اقضي ليلتي في بلدة نيمرانا في قلعة قديمة تقع على قمة جبل. هذه هي الهند اليي نراها في افلام بوليوود والتي نسمع عنها في الحكايات القديمة.

غرفتي التي ابيت فيها بنيت في القرن الخامس عشر الا ان القصر َ فيه اجزاء احدث من ذلك. ولانها بلد العجائب فلا مانع ان تتجول القرود بكل حرية حولك وتجلس متى تريد فوق غرفتك.

في هذا الجو المثالي، تقوم المطربة البوليوودية دفاني بانوشالي بتصوير اغنيتها الجديدة.

على الهامش، حاولت ان اتعلم بعض حركات الرقص التي يتقنونها. ولكن دون جدوى.

خلال الاستراحة، طلبت من دافني ان تعلمني بنفسها.

عند غروب الشمس فوق راجستان، حل عيد الديفالي او عيد الانوار وهو عيد ديني يستمر لخمسة ايام احياء لذكرى اله الثروة لاكشمي.

وتكون الاحتفالاتُ مليئةً بالألعاب النارية وتضاء الشموعُ في البيوت والمعابد والطرقات في هذه المناسبة.

جنوبا وعلى بعد 150 كيلومترا، تقع مدينة جايبور. تعرف ايضا بالمدينةِ الوردية بسبب لون مبانيها القديمة.

كل مبنى هنا حتى المهمل منها هو تحفة معمارية.

ومن اجمل المباني بلامنازع هو قصرُ الرياح او كما يعرف هنا بهوا محل.

يتكون القصر من خمسة طوابق وهو أقرب إلى شكلِ خلية نحل العسل. فيه اكثر من 900 نافذةٍ صغيرة والهدف منها السماح لنساء المهاراجا وسيداتِ الأسرة المالكة التي لم يكن يسمح لهن بالخروج من القصر بمراقبة الحياة اليومية التي تحدث في الشارع دون أن يُنظر إليهن.

هكذا تبدو الحياةُ اليومية في الشارع هذه الايام.

في قصر الرياح، التقيت السائحةَ الفلسطينية ربى وسألتها عن انطباعاتها عن الهند.

محطتي الاخيرة في هذه الرحلة هو مجمع غال تاجي على مشارف مدينة جايبور والذي يحوي معبد القرد.

الطريق إلى المعبد مليئة برجال دين هندوس يحاولون ابهار المارة وشد انتباههم. فالبعض يجلس مع حية الكوبرا وكأن ذلك شيئا عاديا والبعض الاخر يفتخر بامتلاكه بقرة مقدسة ذات خمسة ارجل..

في نهاية المطاف تصل إلى المعبد الذي يتواجد في داخله الالافُ المصلين.

منهم من يقوم بالدعاء، منهم من يضيء الشموع ومنهم من يقرع الاجراس.

يعيش المئاتُ من القرود هنا.

ولأن المصلين يعتبرون القرودَ حيوانات مقدسةً ويعطونها الكثير من الطعام بشكل يومي، فإن القرود صعبةُ الارضاء احيانا.

زيارةُ الهند حقا تجربةٌ فريدة من نوعها..

في عالم طغى فيه الانترنت والهاتف والتلفزيون على حياتنا اليومية، تعود بك الهند الى حقبة لا تحتاج فيه إلى كل هذا. ان الدراما والحياة بكل تفاصيلها تحدث امامك في الشارع وليس على شاشىة التلفاز. عليك فقط أن تنظر من حولك.

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