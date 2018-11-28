تصوير جوي من بلدة بوشكار الهندية لأكبر سوق للإبل في العالم

أخبار الآن| بلدة بوشكار -الهند (جنان موسى)

مرة كل سنة يجتمع أكثر من ثلاثين ألف إبل في بلدة بوشكار الهندية حيث يقام أكبرمعرض للإبل في العالم.

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مراسلتنا جنان موسى سافرت إلى الهند لزيارة هذا المعرض الفريد من نوعه. لكن قبل ىالوصول الى بوشكار، زارت جنان قصور واضرحة تاريخية في ديلهي وكذلك معبد القرد في جايبور وتمكنت أيضا من تعلم بعض حركات الرقص البوليوودية.

لمن لم يذهب منكم الى الهند، موفدتنا تحمل اليكم تقريرا ساحرا من الهند ترقبوه في "ستديو الآن" الليلة.

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