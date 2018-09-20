مناطق من ليبيا بعيون "جنان موسى"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

مؤخرا عرض تلفزيون الآن سلسلة تقارير حصرية من ليبيا، حيث تمكن ولأول مرة منذ بدء هذه العملية العسكرية، تمكن طاقم قناة الان وهو اول طاقم صحفي غير ليبي من الدخول إلى درنة والوقوف على الأوضاع هناك. موفدة أخبار الآن جنان موسى رافقت الجيش الليبي في أحياء درنة المحررة وكذلك في أحياء المدينة القديمة التي لا زالت تحت سيطرة المتطرفين.

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وبواسطة طائرة مسيرة، التقطت موفدة أخبار الآن ما تبقى من وسط بنغازي حيث دارت اشرس المعارك.

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الرحلة التصويرية فوق ليبيا لم تنتهي هنا، حيث حلقت "الدرون" في شحات وميدان الخيل في بنغازي وأثار سوسة بطائرة.

تصوير آثار ليبيا الجميلة بطائرة مسيرة

بعدها أطلقت موفدة أخبار الآن "جنان موسى" سلسلة تغريدات حول مناطق عدة من ليبيا على موقع تويتر:

1- دعت "موسى" الى مشاهدة آثار ليبيا حيث تم تصويرها بواسطة "درون"

2- الموقع التاريخي الواقع في منطقة شحات هو مكان مذهل. ولحسن الحظ، لم تصل اليه ايادي داعش والقاعدة أبداً، تم الاحتفاظ به بالقرب من درنة. تحمي قبيلة شحات هذا الموقع التاريخي.

3- خلال هذه الأيام هذه الأيام آثار شحات مفتوحة للجمهور. لا يوجد الكثير من الزوار الأجانب بسبب مشاكل ليبيا ولكن العديد من السكان المحليين يقومون بزيارتها.

4- بعد ظهر كل يوم جمعة، هناك سباق للخيول في بنغازي، حيث يأخذ العديد من الرجال الليبيين - من جميع الأعمار - خيولهم إلى المسار في جنوب المدينة. ويظهرون مهاراتهم في ركوب الخيل.

5- صور اضافية من سباقات الخيل في بنغازي، ليبيا.

6- رغم أن الحرب انتهت فقط في الآونة الأخيرة، هناك بعض الأشياء الرائعة التي يمكن القيام بها في المدينة، حيث يذهب الناس في عطلة نهاية الأسبوع إلى الشاطئ.

7- عندما تشعر بالجوع، قم بزيارة أحد المطاعم الليبية التقليدية، مثل مطعم "Chef Khaled" في بنغازي. هناك الكثير من الأطباق المحلية في القائمة. مثل رأس الخروف.

8- في بنغازي، العمل جار لاستعادة سيارة الـ "Porsche" القديمة التي كانت ملكًا لعائلة ا لملك إدريس.

9- صورة خاصة في شحات خلال المشي في مكان عمره آلاف السنين.

10- هنا شيء لم أكن أتوقع رؤيته على شاطئ بنغازي. ما يفعله هؤلاء الرجال مثير للإعجاب.

11- شيء آخر عن ليبيا: إذا ذهبت إلى هناك أو إذا كان لديك صديق ليبي ، فاطلب منهم إعداد المثرودة لك. وهي مصنوعة من الخبز الطازج والزبدة والحليب والتمر.

12- شكرًا جزيلاً على التفاعل مع التقرير. هدفي هو إظهار بعض الأجزاء الجميلة من ليبيا التي لا نراها عادة في الأخبار.

آمل فقط أن يضع الليبيون خلافاتهم جانباً ويجعلوا بلادهم مكاناً آمناً ومزدهراً.

13- وشكرًا لـ HaraldDoornbos على عمل التصوير الرائع بالدرون.

14- تحية وصرخة إلى الرجال الرائعين في نادي سيارات بنغازي، كنت أرغب في التصوير معهم ولكن لم ينجح الأمر. آمل ذلك في المرة القادمة.

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