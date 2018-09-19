أول ليبية تخوض تجربة عرض الأزياء بعد الحرب

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا - (محمد عقوب)

لم يكن دخولها إلى عالم الموضة والأزياء سهلا بالنسبة لها، خاصة مع الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا.

رؤيا شابة ليبية اختارت طريق الموضة وعرض الازياء، بعد تشجيع من زميلاتها، ويتابعها اليوم آلاف المعجبين عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

بعيدا عما نراه واقعا ليبيا يتسم بخروج الصراعات المسلحة إلى السطح بين حين وآخر، تمضي رؤيا بخروجها أمام عدسات الكاميرا، في إحدى جلسات التصوير لأحد متاجر الأزياء، وسط العاصمة الليبية طرابلس، فأخبار الحروب والصراعات التي تمر بها ليبيا، لم تمنعها من الاستمرار في حب عالم الموضة والأزياء، والتي كانت صدفةً في يوم ما، تطور الْيَوْمَ لتصبح من أشهر الموديل في ليبيا.

أول الغيث كان بتشجيع من صديقاتها على إحدى مواقع التواصل، حيث زاد عدد متابعيها على موقع "انستغرام"، لتبدأ بعده رؤيا الولوج لعالم الأزياء من أوسع أبوابه، وظهورها كإحدى العارضات بهدف إبراز جمال وهوية المرأة الليبية في آن واحد.

التصوير هو الآخر فن له عالمه الخاص في إبراز جمال المرأة والموضة؛ حازم أحد أبرز المصورين الليبيين الشباب، كان مدير جلسة التصوير لرؤيا، يحدثنا عن تصوير الموديل في ليبيا.

صورةٌ من الجمال الذي لا يراه الكثيرون في عاصمة ليبيا طرابلس، وابراز حب الموضة والأزياء أحد إبراز أهداف رؤيا، عارضة الأزياء في ليبيا ذات الأربعة والعشرين ربيعاً.

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