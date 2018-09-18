مخرج يتقدم لخطبة صديقته على مسرح «إيمي 2018»

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



تقدم المخرج جلين فايس الذي نال جائزة أفضل مخرج في حفل جوائز «إيمي 2018»، لخطبة صديقته أمام الجمهور الحاضر للحفل، والتي صعدت إلى المسرح ووافقت على الفور فكان هذا المشهد ...

وجثا المخرج العالمي أمام صديقته، وقال لها أمام الجمهور: «كنتي تتسائلين لماذا لا أدعوك بصديقتي، لأنني أفضل أن تكوني زوجتي».

وقدم إليها خاتم الزواج، وقال: «أريد منك أن تضعي هذا الخاتم، الذي يخصّ أمي، في إصبعك، أمام الحضور وأمام أمي ووالديك الذين ينظرون إلينا من السماء. هل تقبلين الزواج بي».

وبدأت فعاليات الدورة السبعين لحفل توزيع جوائز الإيمي 2018 للأعمال التليفزيونية، فجر الثلاثاء، على مسرح مايكروسوفت في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

اقرا ايضا

جوائز إيمي 2018.. اليكم القائمة الكاملة للفائزين