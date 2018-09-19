تعرف على وظيفة الأحلام براتب 1000دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن ما سمتها "أفضل وظيفة في العالم"، والتي تعد بمثابة حلم يتحقق لعشاق البيتزا، إذ أعلنت شركة "أوني" للأجهزة، عن حاجتها إلى تعيين 10 أشخاص في وظيفة مميزة للغاية، وهي تذوق البيتزا في المنزل.

ووفقًا للصحيفة كل ما سيحتاج الموظف إلى فعله، هو اختبار فرن من إنتاج الشركة لإعداد البيتزا وتذوقها وهو في المنزل، وكل ذلك براتب يبدأ من 300 ويصل إلى ألف دولار يوميًا.

الجدير بالذكر أن شركة "أوني" تبيع أفرانًا مخصصة للبيتزا وتدعى " Uuni 3 و"Uuni Pro"، وهي تريد اختبارها منزليًا وتذوق البيتزا المُحضرة باستخدامها، حيث تبحث عن أشخاص يمكنهم تطوير الوصفات واختبارها، وتقديم ملاحظات بشأن المنتج بالإضافة إلى عرض الأفران على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المناسبات.

هذا وقد قالت الشركة على موقعها الإلكتروني: "نعم، سندفع لك مقابل أن تأكل البيتزا".

لم تكن "أوني" الوحيدة التي تثير الجدل بوظيفتها "اللذيذة"، حيث أثارت الجدل أيضًا شركة "فيريرو" وهي الشركة التي أنتجت "نوتيلا"، عندما أعلنت أنها ستوظف 60 شخصًا لتذوق منتجاتها التي تشمل "فيريرو روشيه" و"تيك تاك"، بالإضافة إلى "شيكولاتة كيندر.

مصدر الصورة: Friendly Fires

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