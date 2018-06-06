صور حصرية من كواليس رحلة "جنان موسى" الأخيرة الى سوريا

أخبار الآن | سوريا - جنان موسى



قبل اكثر من شهر، وفيما لا تزال قوات سوريا الديمقراطية تخوض معارك ضد داعش لطرده من آخر جيب يحتله في ريف دير الزور، زارت موفدة "أخبار الآن - جنان موسى" الجبهات مع داعش في أكثر من منطقة في سوريا ورافقت افراد قوات سوريا الديمقراطية وزارت نقاط تفتيشهم واطلعت على الاوضاع في حقل العمر النفطي، حيث أعدت سلسلة تقارير حصرية عرضت على شاشة "الآن".

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مراسلتنا "جنان موسى" وفي حديث لموقع "أخبار الآن" اكدت ان بعضا من هذه الصور يعكس الجهد الكبير الذي تتطلبه عملية اعداد التقارير من هذه المناطق بالتحديد ولا سيما لجهة التنقل او توافر المستلزمات الضرورية.

وتظهر الصور:

- وصول مراسلتنا الى سوريا على متن بيك اب.

- رسوم و شعارات على احد الجدران في القامشلي.

- السكان يريدون الخروج من منبج وعرضوا منازلهم للبيع.

- داعش هدّم المقابر في منبج.

- داعش دمّر احد المساجد الصوفية.

- موفدتنا تطلع على اوضاع سكان منبج.

- موفدة أخبار الآن على جبهة داعش في نقطة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

- الدمار في حقل العمر في دير الزور.

- طفل يبيع البترول للمارة.

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