جنان موسى تكشف كواليس مقابلتها الحصرية مع أخطر بريطاني داعشي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

المقابلة الحصرية التي اجرتها مراسلة أخبار الآن جنان موسى مع الشفيع الشيخ الداعشي الموجود في سجن لدى الأكراد في كوباني عين العرب في سوريا، ستكون محور نقاش برنامج ستديو الآن الليلة على شاشة الآن.

جنان ستتحدث عن كواليس هذه المقابلة وكواليس حديثها مع عضو خلية البيتلز التابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

و"البيتلز"، هم مجموعة من أربعة افراد خطرين في تنظيم داعش بريطانيي الأصل، و قد كانوا مسؤولين عن تعذيب و قطع رؤوس الصحفيين و عمال الإغاثة الأجانب.

المقابلة مع الشفيع الشيخ لم تنته على خير فالداعشي غضب من مراسلتنا واوقف المقابلة.

فيديو المقابلة:





للإطلاع على تفاصيل الخبر كاملا اليكم الرابط:

https://www.akhbaralaan.net/news/exclusive/2018/4/8/أول-مقابلة-تلفزيونية-مع-أخطر-مقاتل-بريطاني-في-صفوف-داعش

ولمن لديه أسئلة لمراسلتنا فهي ستجيب عليها مباشرة على الهواء خلال برنامج ستديو الآن السابعة بتوقيت السعودية الثامنة بتوقيت دبي.

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