اهتمام عالمي بمقابلة موفدة "أخبار الآن" مع "الشفيع الشيخ"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

خلال تواجد مراسلة أخبار الآن جنان موسى في كوباني، أجرت اول لقاء تلفزيوني حصري مع أحد أشهر أفراد داعش البريطانيين سيئي السمعة الملقب بالشفيع الشيخ، الذي تم إعتقاله مؤخراً في سوريا من قبل القوات الكردية.

"الشفيع الشيخ" عضو في ما يسمى "البيتلز". و هم مجموعة من أربعة افراد خطرين في تنظيم داعش بريطانيي الأصل، و قد كانوا مسؤولين عن تعذيب و قطع رؤوس الصحفيين و عمال الإغاثة الأجانب.

أول مقابلة تلفزيونية مع أخطر مقاتل بريطاني في صفوف داعش

المقابلة مع الشفيع الشيخ لم تنته على خير فالداعشي غضب من مراسلتنا واوقف المقابلة.

وفور نشر المقابلة على موقع أخبار الآن وعلى مواقع التواصل الاجتماعي شكلت هذه المقابلة محور اهتمام الصحافة العالمية.

صحيفة "التلغراف" تناولت تفاصيل المقابلة وعنونت: عضو فرقة البيتلز بداعش ينأى بنفسه عن جرائم المجموعة ويدافع عن العبودية

واعتبرت انه كان عدائيا خصوصا عند نفيه تورطه بعمليات القتل ومعاملة السجناء ولقاء اي امراة ايزيدية.

صحيفة "الدايلي ميل" بدورها أعطت المقابلة حيزا واسعا ونشرت تفاصيلها والفيديو، قائلة: مقابلة غريبة من الحجز، لـ"الشفيع الشيخ" وهو عضو في فرقة "البيتلز" التي ساهمت في التعذيب وقطع رؤوس الرهائن، وشددت على قول الداعشي: "لا أعتقد أن جون لينون سيحبنا كثيرا".

وفي السياق عينه، ألقت صحيفة "ذا صن" الضوء على تفاصيل المقابلة، وتوقفت بشكل مفصل عند تهرب "الشفيع الشيخ" مراراً وتكراراً من الأسئلة المتعلقة بالفظائع التي ارتكبها باسم داعش واتهاماته بتعذيب السجناء وإعدامهم.

مبرزة قوله: "وقال: "هناك فرق مكبير بين أن تكون جزءا من تنظيم معين وأن نتفق مع كل ما يفعلونه".

صحيفة "هندستان تايمز" حذت حذو الآخرين، ولم تغب عن هذه المقابلة الغاية في الاهمية، بل نشرت تفاصيلها، متوقفة عند ادعاء "الشفيع الشيخ" بان "العبودية كانت منذ أن كان البشر".

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