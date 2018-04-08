أول مقابلة تلفزيونية مع أخطر مقاتل بريطاني في صفوف داعش

جنان موسى - حصري -سوريا ( عين العرب - كوباني)

تمكنت مراسلتنا جنان موسى أن تجري أول لقاء تلفزيوني مع أحد أشهر أفراد داعش البريطانيين سيئي السمعة الملقب بالشفيع الشيخ, الذي تم إعتقاله مؤخراً في سوريا من قبل القوات الكردية.

الشفيع الشيخ يقول خلال هذه المقابلة الحصرية أنه قد تم إستجوابه في سوريا من قِبَل مكتب التحقيقات الفدرالي و ليس من قِبَل السلطات البريطانية. و قام أيضاً بالإعتراف بأنه فرد في تنظيم داعش و يقول بأنه يدعم سبي الأيزيديات.

يعتبر الشافيع الشيخ عضوا في ما يسمى "البيتلز". و هم مجموعة من أربعة افراد خطرين في تنظيم داعش بريطانيين الأصل, و قد كانوا مسؤولين عن تعذيب و قطع رؤوس الصحفيين و عمال الإغاثة الأجانب.

المقابلة مع الشفيع الشيخ لم تنته على خير فالداعشي غضب من مراسلتنا و اوقف المقابلة.

تابعوا جنان موسى في هذا اللقاء الحصري من كوباني عين العرب في سوريا.

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