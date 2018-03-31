الصور الأولى من مكان الهجوم على قوات التحالف في منبج

أخبار الآن | منبج - سوريا - (جنان موسى)

جهة غير معلومة حتى الان نَفذتِ الهجومَ الأول في منبج ضدَ قواتِ التحالفِ الدولي ما أدى إلى قتلِ جنديينِ أحدهم بريطاني والآخر أمريكي الجنسية، إضافة إلى جرحِ ما لا يقلُ عن خمسة.



نحن في وسطِ مدينةِ منبج تحديدا في الموقع الذي حدث فيه الانفجارُ والذي ادى الى قتلِ امريكي وبريطاني من قوات التحالف الدولي بينما كانوا يستقلون فان هيونداي ابيض اللون لا نعلم أن كان مصفحا أو لابعد خمسَ عشرة ساعةً من الهجوم وصلنا الى الموقع. لم نخرج من السيارة بسببِ حالة التوتر في المدينة.

لا يوجد إيُ دليلٍ على انفجار عبوة هنا سوى بابِ المحل الذي ترونه على الجهة اليسرى من الشارع. تم تنظيفُ الطريقِ من دماء القتلى والجرحى ليلا من قبل البلدية، موقع ُ الانفجار الدموي هو جنب مقبرة الشيخ عقيل في منبج. ثماني ساعات قبل وقوع الانفجار كنت في المقبرة نفسها وذلك لان داعشَ فجر مسجدا صوفيا هنا ودمر القبور. رفض السكانُ الحديث عن الموضوع امام الكاميرا خوفا من خلايا داعش النائمة على حد قولهم.

في الهجوم الذي استهدف قوات التحالف جرح أيضا على الاقل خمسةُ مقاتلين. تم نقلهم اولا بالسيارات الى محطة البنزين هذه حيث هبطت هليكوبتر امريكيه لنقله للعلاج، على الرغم من الهجوم لا تزال الدوريات الأمريكية تتنقل في شوارع منبج. في صباح يوم الجمعة رأينا هذه الدورية شرق منبج..

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