قتلى وجرحى بإنفجار سيارة مفخخة في مدينة إدلب

أخبار الآن | إدلب - سوريا (وكالات)

قتل وجرح 32 مدنيا بحسب ما نقلته وكالة سمارت الإخبارية, إثر انفجار سيارة مفخخة اليوم قرب مشفى في مدينة إدلب، شمالي سوريا.

وقال عناصر الدفاع المدني إن أغلب الجرحى هم مراجعون للمشفى ومعظمهم أصيب بجروح خطرة. وعمل الدفاع المدني على اسعاف الجرحى لمشفى المحافظة ومشفى العيادات في المدينة.

في حين سُجل غياب الشرطة الحرة والشرطة التابعة لحكومة الإنقاذ، بحسب شهود عيان.وشهدت محافظة إدلب مؤخرا تفجيرات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة، استهدفت بمعظمها قياديين عسكريين ومقاتلين في الجيش السوري الحر والكتائب الإسلامية، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات منهم، وسجلت في الغالب ضد مجهولين.

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