اغرب 10 أحكام في وثائق داعش التي وجدناها في الطبقة

أخبار الآن دبي - الامارات العربية المتحدة (جنان موسى)

عثرت مراسلة قناة الان جنان موسى على آلاف الوثائق الخاصة بداعش داخل محكمة شرعية في مدينة الطبقة السورية.

التنظيم معروف عالميا طبعا بقوانينه المتشددة وسلوكه المتطرف الا ان السكان الذين عاشوا تحت حكمه هم من دفعوا الفاتورة الاعلى لان تطرف داعش كان جزءًا من حياتهم اليومية.

في التقرير الثاني من سلسلة "وثائق داعش" نلخص لكم اغرب عشرة أحكام قضائية وجدناها بين هذه الملفات.



من بينِ الافِ الوثائقِِ الخاصة بداعش التي وجدناها في مدينة الطبقة التابعةِ لولاية الرقة;، اريد ان اسلّطَ الضوءَ على عشْرة ملفاتٍ لفتت نظري بسببِ غرابتِها او قساوتِها او الاثنين معا:

في المرتبةِ العاشرة:

- عند داعشَ ستخسر شعرَك لو شتمتَ البغدادي: في سجلِ ديوانِ القضاءِ والمحاكمِ رفعت الشرطةُ الاسلامية دعوىً بحق مواطنٍ سوريٍ بسبب شتمِ ما يعرف باميرِِ المؤمنين عند داعش، اي البغدادي. القاضي ابو اسامة العنزي حكمَ بتعزيرِ المواطنِ السوري بالجلد ثمانين جلدةً وحلقِ رأسِه.

في المرتبة التاسعة:

- اليدُ مقابلَ الدراجةِ النارية: تُظهر السجلاتُ بأن اميرَ محكمةِ الطبقة محمد التميمي اصدر حكماً بقطعِ اليد اليمنى للمواطن السوري علاء الابراهيم لاتهامه بسَرقةِ دراجية نارية. بعد قطع اليد، يُغلى الزيتُ وتغمس اليدُ المقطوعة في الزيت لتنسدَّ العروقُ كي لا ينزفُ حتى الموت.

في المرتبة الثامنة:

- نسلطُ الضوءَ على هوسِِ داعش بالمثلية الجنسية: ديوانُ الحسبةِ التابعُ لداعش كان مكلفا بفصل الاحداثِ عن كبار السن سواءَ في الملاعب او في المسابح وإلزامِ جميعِ روادِ الصالات الرياضية بسَتر العورة تماما والزامِ صغار السن بلِبس بدلةٍ في اثناء السباحة.

في المرتبةِ السابعة:

- الضربُ مسموحٌ في معتقلاتِ داعش لكن بحدود بحسب قولهم: يكون الضربُ تحت اشرافِ ناظرِ المركز او الشرعي او المسؤولِ ويكون الضربُ في اسفل القدمين ولا يسمحُ في خلاف ذلك.

في المرتبة السادسة:

- يتوقف تنظيمُ داعش عند أدقِ التفاصيلِ المتعلقةِ بالنساء. يرى ديوانُ الحسبة ان الادويةَ والمنتجاتِ في الصيدليات تحوي على صورٍ خلاعية وبالتالي يجب الحصولُ على تعهدٍ خطيٍ من اصحابِ الصيدليات بطمسِِ جميعِ صورِ النساء فورَ وصولِ الادوية للمنشأة.

خامسا:

- هل تعلمون سياسةَ داعش في التعاملِ مع الاضرحة؟

هدمها متى ما قدِرعليها ولا تؤخر لحظةٌ كما ويمكن الاستعانة بسريةِ التفخيخ في الولاية لنسفِ الاضرحةِ وازالةِ معالمِها. اما بالنسبة للمساجدِ التي فيها قبورٌ فآليةُ التعاملِ معها كالتالي: اذا وُجد المسجدُ اولا فيُنبش القبرُ اما اذا كان القبرُ كان اولا فيُهدم المسجد.

رابعا:

- داعش انشأ ارشيفا الكترونيا خاصا به في شباط من العام الفين وخمسةَ عشرَ اصدر داعشُ تعميما بارشفة جميعِ الدعاوى المرفوعةِ في المحاكمِ ووضعِها في (هارد ديسك) يكون موجودا عند رئيسِ المحكمة. جاء هذا القرارُ نتيجةَ قصفِ الطيران لمقراتِ داعش والمحاكمِ والسجونِ وبسبب فقدانِ بعضِ الدعاوى عند نقلِها بين الولايات.

ثالثا:

- الاهانةُ والجلدُ لمن تجرأ ووقف بوجه داعش: رجلٌ سوري شجاعٌ حُكم عليه بالجلد من قبل قاضٍ جزائري بمئتي جلدةٍ وبركوب الحمار منكوسا ويطافُ به في ازقة بلدة المنصورة لكونه اعتدى او بالاحرى وقف بوجه جنديٍ من جنود داعش.

ثانيا:

- انت مراقبٌ حتى في اثناء النوم. الشرطةُ الاسلامية رفعت دعوىً ضد مواطن سوري لانه على حدّ قولِها تلّفظ بلفظ كافر عندما كان نائما. لكن ولحسنِ حظ المدعى عليه حكمت المحكمةُ له بالبراءة لانه كان نائما ولا يعي ماذا يقول.

و الابرز في المرتبة الأولى:

- ما هو شغفُك في الحياة؟ ابو عبيدة الشمري على سبيل المثال يريد ان يصبحَ سيافا. نعم، انا لا ابالغ. هذا طلبٌ رسمي الى قاضي الولاية للموافقة على تعيينِ ابي عبيدة الشمري، مسؤولِ الشرطة القضائية, باقامة حدود قتلٍ بالسيف اي قطعِ الايدي والارجل وذلك ليكون سيافا في محكمة الطبقة.

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