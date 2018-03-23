الوثائق المتعلقة بالسبي ستسهل مقاضاة الدواعش في أوروبا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (جنان موسى)

من جهته النائب في البرلمان الهولندي مارتاين فان هلفرت والتي تترأس بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي ، قال إن الوثائق المتعلقة بالسبي قد تجعل من السهل مقاضاة افراد داعش العائدين إلى اوروبا

‏سيكون من الأسهل حقاً بالنسبة لنا أن نحاكمهم إذا كان هناك دليل ان عملية السبي كانت ممنهجة. هزم داعش بشكل كبير والعديد من المقاتلين الأجانب يعودون إلى ديارهم الان وكأن شيئا لم يكن. هذا الامر ليس عادلا. نريد تقديمهم للعدالة. وإذا أمكننا أن نظهر للحكومة أن عملية السبي عند داعش كانت سياسة ممنهجة، فسيكون من الأسهل لنا بكثير أن نحاكمهم.

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