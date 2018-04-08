ما لاتعرفه عن خلية البيتلز والشفيع الشيخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يعد الشفيع الشيخ احد الأربعة المنتمين لخلية البيتلز وضعته وزارة الخارجية الأميركية في آذار/مارس 2017 على لائحة "الإرهابيين العالميين



قالت أمه مها الجيزولي في مقابلة سابقة إنه كان شخصا عاديا، ولم يلفت انتباه أجهزة الأمن.



الحادثة التي ربما غيرت مسار حياته بحسب امه، هي سجن شقيقه الأكبر في 2008 في جريمة قتل وحكم عليه بالسجن 10 سنوات



تقول الولايات المتحدة انه سافر إلى سورية عام 2012 ثم انضم للقاعدة قبل الالتحاق بداعش

ولكن ما هي خلية "البيتلز"؟

هي خلية تابعة لتنظيم داعش المتطرف اشتهرت في العالم بتعذيب وقتل وقطع رؤوس رهائن أجانب.

الخلية التي تألفت من أربعة أفراد، كان أبرز وجوهها محمد إموازي الذي عرف باسم "الجهادي جون"، الأربعة حسب تحقيق صحافي أميركي ترعرعوا في غرب لندن، ثم انضموا إلى داعش. في سوريا



قائد المجموعة كان شخصا يطلق عليه "رينغو" أو "جورج" حسب تصريحات رهائن سابقين، قالوا إنه كان أعنف عناصرها، لكن لا يعرف من هو من بين الأربعة.

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