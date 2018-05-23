صور تنشر للمرة الأولى من رحلة "جنان موسى" الأخيرة الى سوريا

أخبار الآن | سوريا - جنان موسى



لا تزال قوات سوريا الديمقراطية تخوض معارك ضد داعش لطرده من آخر جيب يحتله في ريف دير الزور.

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موفدتنا قبل اكثر من شهر زارت الجبهات مع داعش في أكثر من منطقة في سوريا ورافقت افراد قوات سوريا الديمقراطية وزارت نقاط تفتيشهم واطلعت على الاوضاع في حقل العمر النفطي في سلسلة تقارير حصرية عرضت على شاشة الآن.

اليوم نكشف للمرة الاولى عن صور حصرية التقطت من كواليس هذه الرحلة.

- وصول مراسلتنا الى سوريا على متن بيك اب.

- رسوم و شعارات على احد الجدران في القامشلي.

- السكان يريدون الخروج من منبج وعرضوا منازلهم للبيع.

- داعش هدّم المقابر في منبج.

- داعش دمّر احد المساجد الصوفية.

- موفدتنا تطلع على اوضاع سكان منبج.

- استراحة مع المأكولات السورية بامتياز.

- موفدة أخبار الآن على جبهة داعش في نقطة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

- محصلة المعارك بين داعش و قوات سوريا الديمقراطية.

- الدمار في حقل العمر في دير الزور.

- طفل يبيع البترول للمارة.

مراسلتنا "جنان موسى" وفي حديث لموقع "أخبار الآن" اكدت ان بعضا من هذه الصور يعكس الجهد الكبير الذي تتطلبه عملية اعداد التقارير من هذه المناطق بالتحديد ولا سيما لجهة التنقل او توافر المستلزمات الضرورية.

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