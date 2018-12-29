الادعاء البرازيلي يتهم "المعالج الروحاني" بالاعتداء الجنسي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اتهم الادعاء في البرازيل المعالج الروحاني البارز، جواو تيشيرا دي فاريا، بالاغتصاب والاعتداء الجنس، بعد اعتقاله لما ورد على لسان مئات النساء اللاتي قلن إنه اعتدى جنسيا عليهن كانوا ذهبن إليه طلباً للإرشاد الروحاني أو العلاج.

وألقت السلطات القبض على دي فاريا هذا الشهر وتحتجزه منذ ذلك الحين، بعدما أصبح شهيرا من خلال استعرض أساليبه العلاجية في إحدى حلقات برنامج أوبرا وينفري التلفزيوني عام 2013.

وجذب دي فاريا الآلاف من داخل البرازيل وخارجها إلى مركزه الروحاني في بلدة أبادجيانيا الصغيرة، بولاية جوياس في وسط البرازيل.

وزادت شهرته بفضل ما وصف بـ"عمليات جراحية خارقة" يقول إنه أجراها بيديه ودون تخدير.

وكان نجم الكرة البرازيلية رونالدو، وعارضة الأزياء البريطانية نعومي كامبل، والرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا من بين من زاروا دي فاريا.

وقال متحدث برازيلي في بيان، إنّ ممثلي الادعاء في جوياس وجهوا لدي فاريا أربعة اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، الجمعة. وقال فاريا مرارا إنه بريء.

وقال ممثلو الادعاء إن الاتهامات ليست موجهة من برازيليات فحسب، بل تشمل أربع نساء من الولايات المتحدة وثلاث نساء من أستراليا وثلاثاً أخريات من أنحاء مختلفة من أوروبا.

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