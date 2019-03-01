فقدت حصانها.. فعلمت ثوراً مهارات الخيل! كيف؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذات يوم قبل 5 سنوات، فقدت خبيرة تدريب الخيول الفرنسية سابين رواس حصاناً أمضت في تدريبه 20 عاماً، مما دفعها للتوقف عن تدريب الخيول.

وبعد فترة من الومن، تمكن عجل صغير ولد في مزرعتها من جذب انتباهها وبات، فقررت أن تعمل على تنشئته وتدريبه على القفز والعدو كما كانت تفعل مع الخيول.

والمفاجأة في هذه القصة أن سابين تمكنت من تعليم العجل "آستون" مهارات الخيول ببراعة، وبات يجيد العدو والقفز فوق العقبات التي لا يتجاوز ارتفاعها المتر فوق الحواجز والهرولة والتوقف والرجوع للخلف، وكل ذلك بعد عام واحد فقط من التدريب.

واللافت أن الثور "آستون" قد شارك في العديد من سباقات الخيل، والعروض الترفيهية في جميع أنحاء أوروبا، وحظي باهتمام كبير من المتابعين على موقعي فيسبوك وإنستغرام.

مصدر الصور: 24.ae

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