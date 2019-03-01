ليس لضعاف القلوب.. عنكبوت ضخم يجر قارضاً ليلتهمه! (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (fox news)

صور فريق من علماء الأحياء من جامعة ميشيغان مشهداً مرعباً ، لعنكبوت ضخم جداً في الغابات المطيرة في البيرو وهو يجر قارض أبوسوم ، ليتناوله على العشاء .

المشهد المرعب يعد نادراً في الحياة البرية ، وحجم العنكبوت استثائي ، وهي تعد الحادثة رقم 15 التي شاهدها العلماء ، أثناء بحثهم .

علماء جامعة ميشغان التقطوا الفيديو أثناء تواجدهم في الغابات المطيرة في الأمازون.

وقضى الفريق شهرًا في غابات الأمازون المطيرة في المناطق المنخفضة - وهي منطقة معروفة بالنظام البيئي المتنوع.

الفريسة

أما الفريسة التي كان يجرها العنكبوت في الفيديو فهو حيوان ثديي من نوع القواض يسمى الأبسوم ،الذي يبلغ طوله عادة حوالي 104 سنتيمترات، متضمنا ذيله الملتف عديم الشعر الذي يبلغ طوله حوالي 54 سنتميتر.

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