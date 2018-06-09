بلانكير: لا يمكن للهواتف المحمولة أن تسيطر على حياتنا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تتجه فرنسا نحو حظر الهواتف المحمولة في المدارس بموجبِ مشروع قانون قال وزير التعليم الفرنسي إنه إجراءٌ للتخلص من السموم لمواجهة التشتيت والتنمر داخل الفصول المدراسية.



وقال وزيرُ التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير إن الهواتف المحمولة تقدمٌ تكنولوجي، لكن لا يمكنُ أن تسيطر على الحياة، ولا يمكن إيجادُ طريق في عالم من التكنولوجيا إذا لم يكن باستطاعة الناس القراءة َ والكتابة والحساب، وإحترامَ الآخرين والعملَ ضمن فريق واحد.

ويهدف مشروع القانون الذي أعدته حركة الجمهورية الحاكمة إلى مواجهة التنمر الإلكتروني والتشتيت في الفصول الدراسية التي يقول مؤيدو القانون إن استخدام الهواتف المحمولة في المدارس قد فاقمهما , لكن المشروع يمنع المدرسين أيضا من إستخدام هواتفهم.

ويأمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتمتع حركة الجمهورية إلى الأمام التي يقودها بأغلبية مسيطرة في الجمعية الوطنية "البرلمان" في تمرير سريع لمشروع القانون في الوقت المناسب لفرض الحظر الشامل قبل بدء العام الدراسي المقبل في أيلول/سبتمبر.

و بحسب مشروع القانون فإن أكثر من 90 بالمئة من الأطفال في فرنسا الذين يبلغون من العمر 12 عاما أو أكثر لديهم هواتف محمولة.

وأثار الإجراء الفرنسي نقاشات في دول أخرى مثل بريطانيا وإيرلندا بشأن ما إذا كان عليها أن تحذو حذو باريس وتفرض حظرا على الهواتف المحمولة في المدارس.

ويقول مؤيدو مشروع القانون إن إستخدام الأطفال للهواتف الذكية في المدارس الابتدائية والإعدادية فاقم من التنمر الإلكتروني، وسهل الوصول إلى المواد الإباحية، وأثر في قدرة صغار السن على التواصل الاجتماعي. , وقال كروشيه إن المعلمين يحتاجون لهواتفهم لاستخدامها في حالات الطوارئ.

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