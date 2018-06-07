هيكل ديناصور مكتمل للمرة الأولى في فرنسا

أخبار الآن | باريس - فرنسا (رويترز)



أزاح متحف التاريخ الطبيعي في العاصمة الفرنسية باريس الستار يوم الأربعاء عن هيكل عظمي حقيقي لديناصور لاحم من نوع تيرانوصور، والذي يطلق عليه اختصارا اسم "تي ريكس"، بطل سلسلة أفلام "جوراسيك بارك" الشهيرة ومحبي الديناصورات.

يبلغ عمر الهيكل العظمي 67 مليون سنة، و قال المتحف إن الديناصور الذي يحمل اسم "تريكس Trix" هو أول هيكل حقيقي لديناصور "تي ريكس" يعرض في فرنسا. وأضاف أن هيكل الديناصور يعد أحد أكثر هياكل هذا النوع من الديناصورات التي عثر عليها اكتمالا في العالم، في ظل بقاء 75 في المئة من عظامه في حالة "ممتازة".

هيكل التيرانوصور الضخم يبلغ طوله 12 مترا ونصف، وبارتفاع أربعة أمتار وهو هيكل التيرانوصور الوحيد الذي يحمل جمجمته الحقيقية. وقد عثر عليه فريق هولندي في ولاية مونتانا الأمريكية.

وقال فلوران جوسار عالم الحفريات القديمة بالمتحف إن الديناصور يقدم كما كبيرا من المعلومات عن الطريقة التي كان يعيش بها، خاصة وأنه يمكن رصد العديد من الإصابات والكسور به. ويعتبر التيرانوصور.

ويعرض هيكل التيرانوصور في باريس حتى سبتمبر أيلول.



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