آبل تكشف ضمن WWDC18 عن iOS 12 بميزات الواقع المعزز الجديدة

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انعقد مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2018 في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث كشفت الشركة النقاب رسميًا عن أحدث نسخة من نظام تشغيلها للأجهزة المحمولة العامل على هواتف آيفون iPhones وحواسيب آيباد اللوحية iPad وأجهزة آيبود iPod touch، ومن المتوقع أن يكون نظام التشغيل iOS 12 بمثابة تحديث للنسخ السابقة فيما يتعلق بالاستقرار والأداء، وذلك بعد عام مخيب للآمال من حيث استقرار ومشاكل وأخطاء النسخة السابقة من النظام.

وأشارت آبل إلى أن النسخة الجديدة iOS 12 تعمل على مضاعفة الأداء، مع دعم جميع الأجهزة التي تدعم نظام التشغيل iOS 11، بحيث حاولت آبل تحسين الأداء بالنسبة للأجهزة القديمة، ويقال أن التحسينات الأساسية للأداء تستهدف الجهاز عند عمله بأقصى طاقته، بحيث يمكن تشغيل التطبيقات بسرعة أكبر من السابق بنسبة 40 في المئة، مع ظهور لوحة المفاتيح بسرعة أكبر من السابق بنسبة 50 في المئة، ويتم فتح تطبيق الكاميرا بسرعة أكبر من السابق بنسبة 70 في المئة على الأجهزة القديمة.

WWDC 2018

يُعتبر هذا المؤتمر من أبرز الأحداث التقنية المنتظرة كل عام حيث تعلن فيه آبل عن كل ما لديها من جديد في هواتف آيفون وحواسيب ماك ونظام التشغيل آي أو إس iOS وآبل تي في Apple TV ومساعدها الصوتي سيري.

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بالنسبة للعديد من محبي منتجات آبل يُعد مؤتمر يونيو/حزيران السنوي للمطورين العالميين هو احتفال بالعديد من تحديثات البرامج الجديدة التي توفر ميزات جديدة لأجهزة آيفون وآيباد، أما بالنسبة لآخرين فهو حدث غير مرغوب فيه حيث ستصدر آبل تحديث جديد لنظام تشغيل آيفون iOS الذي سيتسبب غالبًا في إبطاء هواتفهم القديمة.

وتجدر الإشارة الى أن هاشتاغ #WWDC18 هو من الهاشتاغات الترند على موقع تويتر.

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