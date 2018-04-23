ديزي روبوت جديد من آبل لتفكيك هواتفكم القديمة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

طورت شركة ابل روبوتاً جديداً يساعدُ في تفكيكِ هواتف آيفون القديمة إلى أجزاءٍ منفصلة من أجلِ إعادةِ استخدامها مرةً أخرى.

الروبوت الذي يُدعى "ديزي" ، يمكنُ أن يفككَ تسعةَ نماذج مختلفة من أجهزةِ الآيفون واستخراجَ الأجزاءِ المهمةِ منها ، بطرقٍ لا يمكنُ للقائمينَ بإعادةِ التدوير التقليديين القيامُ بها، ويمكن بعد ذلك استخدام هذه القطع مرة أخرى ، ما يساعد على خفض الفاقد من عملية صنع الهواتف.

ووفقاً لصحيفة "الإندبندنت"، يأتي هذا الروبوت كجزء من خطط آبل العريضة للمشاركة في "يوم الأرض"، وهو الحدث الذى يقام في 22 نيسان من كل عام للاحتفال بالجهود الخضراء. وقالت ابل إنها ستشجع الأشخاص على إعادة تدوير المزيد من هواتفهم، ومقابل كل جهاز ايفون قديم سيتم تقديمه لآبل حتى 30 نيسان من خلال برنامج إعادة التدوير الخاص بـ GiveBack، ستقدم الشركة تبرعًا إلى منظمة Conservation International.

وتأتي هذه المبادرات كجزء من التزام شركة آبل على نطاق واسع بالبيئة، والتي أعلنت مؤخرا أنها تعمل بكامل طاقتها بالطاقة المتجددة. وقالت إنها تأمل أن تكون قادرة في النهاية على إنتاج جميع أجهزتها باستخدام المنتجات المعاد تدويرها.

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