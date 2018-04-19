ما علاقة "الإيموجي" بتدهور اللغة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



توصلت دراسة مولتها "يوتيوب" إلى أن الرموز التعبيرية "الإيموجي"، ذات تأثير سلبي على اللغة الإنجليزية، لاعتماد الشباب عليها في تواصلهم مع بعضهم البعض.



وبينت الدراسة التي شملت استطلاع آراء ألفي بريطاني، تراوحت أعمارهم بين 16 و65 عاما، أن 94 في المئة منهم، يعتقدون بتراجع مستواهم في الاستخدام الصحيح للغة الإنجليزية، بينما أشار 4 من بين 5 أشخاص من الشباب إلى أنهم يعانون من تدهور في لغتهم أيضا.

وأرجع أكثر من ثلث الذين استُطلع آراؤهم في الدراسة، تدهور لغتهم الإنجليزية، إلى الاعتماد بشكل كبير على "الإيموجي"، بحسب ما نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وأوضحت الدراسة أيضا، أن أكثر من نصف البريطانيين البالغين، غير واثقين من تمكنهم، من قواعد اللغة والإملاء الصحيحة، بينما أشارت نسبة 75 في المئة من الشباب، إلى استعانتهم بالإيموجي في تواصلهم مع بعضهم البعض، هذا إلى جانب اعتمادهم على ميزة التصحيح التلقائي، وتوقع النص والكلمات، عند الكتابة باستخدام الهواتف المتحركة، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الحديثة.

ونتيجة لهذا التراجع في مستوى اللغة عند البريطانيين، ارتفعت مشاهدات الفيديوهات التعليمية الخاصة بتعلم اللغة الإنجليزية وقواعدها الصحيحة على "يوتيوب"، منذ أبريل 2017، بنسبة 126 في المائة.

هذا وتستخدم الرموز التعبيرية "الإيموجي"، لأكثر من 6 مليارات مرة يومياً، وتعتبر اللغة الأسرع انتشارا في العالم، بحسب "تلغراف".



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