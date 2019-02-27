جريمة بشعة في أمريكا.. سيدة تقتل عائلة لسبب غير متوقع (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "مترو" البريطانية عن تفاصيل جريمة قتل بشعة وقعت في مدينة موريسفيل بولاية بنسلفانيا الأمريكية، والتي راح ضحيتها 5 أشخاص.

وفي التفاصيل بحسب الصحيفة، فإنّ "امرأة أمريكية تدعى شانا ديكري (45 عاماً) ، أقدمت على قتل ولديها (الأول 25 عاماً) و الثاني (13 عاماً) وأختها شانا (42 عاماً) وطفلتي أختها التوأمين (9 سنوات)، وذلك بمساعدة أبنتها دومينيك ديكري (19 عاماً)".

وأوضحت الصحيفة أنّ "القاتلتين اعترفتا بالجريمة، وزعما أن الضحايا كانوا يتحدثون دائماً عن رغبتهم في الإنتحار، الأمر الذي دفعهما لإتمام عملية القتل ومساعدتهم في الموت".

وكانت الشرطة عثرت على الجثث داخل غرفتي نوم بشقة في الطابق الأول من مبنى في موريسفيل، وإحداها موجودة تحت سرير النوم.

وفي السياق، كشفت وسائل إعلام محلية أنّ "إبن الضحايا البالغ من العمر 17 عاماً، كان الناجي الوحيد من الجريمة".

(دومينيك ديكري ووالدتها شانا ديكري - CNN)

(المنزل مسرح الجريمة - CNN)

مصدر الصور: CNN

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