الهند.. جريمة قتل فتاة بعد اغتصابها تشعل فتيل تظاهرات غاضبة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عثرت الشرطة الهندية على جثة فتاة مشوهة ومقطوعة الرأس، بعد اغتصابها في مدينة غايا التابعة لمقاطعة بندار في الهند.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "الفتاة أنجانا البالغة من العمر 16 عاماً اختفت يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 2018. ويوم الأحد 6 كانون الثاني الجاري، عمد والدها إلى تحرير محضر بحث عنها، علماً أنّ أمها وأخواتها أشاروا خلال التحقيقات إلى أنها عادت إلى المنزل يوم اختفائها، لكن والدها طردها إذ أنها كانت بصحبة شخص معروف من العائلة في تلك الليلة".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "الاختلاف رواية الأب مع الأم والأخوات، دفعت بالشرطة إلى توقيف والد الضحية مع أحد أقاربها على ذمة التحقيق". وتدعي العائلة أنّ "ابنتها تعرضت لجريمة اغتصاب"، فيما ترجح الشرطة أن "الفتاة القاصر قد تعرض للقتل من قبل والدها تحت بند جرائم الشرف".

وإثر شيوع نبأ مقتل الفتاة، نفذ مئات الأشخاص، يوم الثلاثاء الماضي في شوارع مدينة غايا، مسيرة بالشموع على مدى يومين، معربين عن استنكارهم الكبير للجريمة، مطالبين بإنزال العقاب الشديد لقتلة الفتاة.

(الفتاة الهندية انجانا)

(من التظاهرات في مدينة غايا)

مصدر الصور: torontosun

للمزيد:

لم تسجل في غينيس.. أطول طفلة في العالم تعيش في الصين (صور)