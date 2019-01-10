لم تسجل في غينيس.. أطول طفلة في العالم تعيش في الصين (صور)

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على الرغم من أنها طفلة لا يتجاوز عمرها الـ11 عاماً، إلا أن طولها يجعلها تبدو أكبر بكثير.. الطفلة تشانغ جياو (11 سنة) تعيش في مدينة جينان الصينية، وتتميز عن أقرانها بطولها الفارع.

ويبلغ طول جياو حاليا 2.08 متر، وهو أكبر بكثير من معدل طول أقرانها بهذا العمر (136 سنتيمترا). ويبلغ طول كل من والديها 180 سنتيمترا، لذلك لم يستغربا بلوغ طولها 160 سنتيمترا وهي في السادسة من العمر، إلا أنها وبعد سنتين أصبحت أطول منهما.

وهي بطولها تجاوزت حتى معدل طول لاعبي كرة السلة، وهي أطول من لاعب كرة السلة المفضل عندها لي بورن جيمس ( 33 عام ) بإنشين، فطوله يبلغ ( متر 2.03).

ولم يقرر والدا الطفلة حتى الآن ما إذا كانا سيسجلانها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، مع العلم أن أطول طفلة في العالم مسجلة رسميا عمرها 12 سنة وطولها 188 سنتيمترا، وتعيش في مدينة ساوثهامبتون البريطانية، أي أنها أقصر من الطفلة الصينية بعشرين سنتيمترا.

مصدر الصور : ديلي ميل

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