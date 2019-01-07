طفل ينام لأسابيع بسبب حالة نادرة.. ما قصته؟ (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعاني الطفل البريطاني ميسون هاو من متلازمة كلاين ليفين، المعروفة باسم متلازمة "الجميلة النائمة"، الأمر الذي يجعله ينام لأكثر من 20 ساعة متواصلة في اليوم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد "استغرق تشخيص إصابة هاو مدة عامين، وفي الساعات التي يكون مستيقظاً يعيش حالة أشبه بالحلم"، موضحة أنه "عانى في الآونة الأخيرة من أسوأ نوبات المرض واستمرت 6 أسابيع متتالية".

من جهتها، تقول والدته السيدة مار هاو إنها "تشعر بالقلق على مستقبله الدراسي، وتصف حياته في المنزل بأنه أشبه بالسبات"، وتضيف: "ابني ينام لأسابيع متواصلة، ولقد مر للتو بأسوأ نوبة للمرض، ولحسن الحظ استطاع أن يستيقظ في كريسماس، وكانت هذه أسوأ نوبة تمر عليه".

وعانى الطفل من 10 نوبات شديدة، إلا سببها لا يزال مجهولاً. لكن الأطباء يعتقدون أنها وراثية، ما دفعهم إلى المزيد من الأبحاث حول الطفل ووالده. وحالياً، يخضع هاو للعلاج بالليثيوم، الذي يستخدم عادة لعلاج الاضطراب ثنائي القطب والاكتئاب المقاوم للعلاج، في محاولة للتخفيف من أعراض المرض.

مصدر الصور: kosmo

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