احتجاجات في الهند بسبب "أزمة المرأتين"

أخبار الآن | نيودلهي - الهند ( أ.ف.ب )

تسببت جماعات هندوسية في حالة من الشلل بولاية كيرالا جنوبي الهند، احتجاجا على سماح حكومة الولاية لامرأتين بتحدي حظر قديم ودخول معبد هندوسي، .

وخرج نحو 400 متظاهرا، بينهم بعض النساء، إلى شوارع كوتشي العاصمة التجارية لكيرالا ، وأغلقت متاجر وشركات صغيرة عديدة أبوابها بعد دعوة الجماعات الهندوسية لإضراب على مستوى الولاية، وتوقفت معظم خدمات النقل بالحافلات.

ويرفض سائقو سيارات الأجرة نقل الركاب، فيما قال بعض السائقين إنهم يخشون التعرض لهجمات.

وكانت المحكمة العليا في الهند قد أمرت في سبتمبر برفع حظر دخول النساء في سن المحيض معبد "ساباريمالا" الهندوسي، الذي يقع على تل ويقصده ملايين المصلين سنويا.

إلا أن المعبد رفض الالتزام بحكم المحكمة، وأحبط آلاف الهندوس محاولات نساء لزيارته.

وفي الصباح الباكر الاربعاء رافق عناصر من الشرطة الهندية امرأتين إلى داخل المعبد عبر بوابة جانبية في خطوة مفاجئة للهندوس، وسرعان ما تفجرت احتجاجات مناهضة لدخول النساء إلى المعبد.

وقالت الشرطة إن شرطية تعرضت لهجوم وتحرش من 5 محتجين في إحدى المناطق القريبة من كوتشي، الأربعاء، بينما لقي محتج حتفه في واقعة إلقاء حجارة جنوبي الولاية.

وشوهد المحتجون وهم يسيرون نحو التقاطع الرئيسي بالمدينة لبدء اعتصام وهم يرددون شعارات ويلوحون بأعلام، بينما خلت الشوارع من المارة.

وقال فيجاي ساكري المفتش العام بشرطة كوتشي لـ"رويترز"، إن الاحتجاجات لا تزال سلمية إلى حد كبير الخميس.

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