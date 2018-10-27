ترامب يندد بالكراهية بعد حادثة بنسلفانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

ندد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بـ"الكراهية" في الولايات المتحدة بعد تعرض كنيس في مدينة بيتسبرغ لإطلاق نار ما أدى إلى مقتل عدة أشخاص قبل أن يستسلم الجاني،

كما أعرب ترمب عن رغبته بتشديد القوانين الخاصة بأحكام الإعدام. وقال عندما يقوم أشخاص بعمل من هذا النوع لا بد من أن يحكم عليهم بالإعدام

أظهرت محطات تلفزيونية محلية أميركية، أن الشرطة في مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا، طوقت معبداً يهودياً، بعد بلاغات عن وجود مسلح يطلق النار قرب المبنى في حي سكويريل هيل بشرق المدينة،

وقالت إدارة السلامة العامة في بيتسبرغ على تويتر، إن هناك شخصاً أطلق النار في المنطقة.

وأظهرت لقطات إخبارية تلفزيونية الشرطة في موقع الأحداث خارج معبد (تري أوف لايف) اليهودي.

وقال ترمب في تصريح صحافي قبل أن يستقل طائرته متوجها للمشاركة في لقاء مع مزارعين، إنه يتخوف من أن تكون حصيلة الضحايا "أكثر فداحة" مما تم التداول به حتى الآن.

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