11 قتيلاً بهجوم على كنيس يهودي في بنسلفانيا

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل 11 شخصاً بينهم شرطيان في إطلاق نار بكنيس يهودي بمدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا شمالي الولايات المتحدة الأمريكية.



وذكرت وسائل إعلام متطابقة أن مسلحاً على الأقل فتح النار تجاه أفراد من قوات الشرطة الأمريكية التي توجهت إلى مكان الحادث على الفور، مشيرة إلى استسلام المسلح بعد إصابته.

وأوضحت أن المسلح دخل الكنيس وفتح النار حيث كان مصلون يهود يتجمعون في الكنيس، لافتة إلى محاولة قوات من الشرطة الأمريكية إخلاء عدد من الأشخاص محتجزين بداخله.

وأعلنت الشرطة الأمريكية أن رجل أبيض يقف خلف هذا الهجوم ويدعى "روب باور"، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له على تويتر، إنه يتابع الحادث، وطالب سكان المنطقة البقاء بعيداً.

ومنذ أيام، تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تهديدات بطرود مشبوهة وصل عددها إلى 11 طرد، تصل إلى عدد من الرؤساء والمسؤولين الأمريكيين.

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