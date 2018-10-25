8 طرود تقلق أمريكا.. ما قصتها؟ (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

في سابقة خطيرة تحمل تهديداً لرؤساء ومؤسسات أمريكية، توالت خلال الساعات الماضية طرود عدة مشبوهة تحتوي على عبوات ناسفة وقنابل، وصلت عددها إلى 8 طرود، فيما ذكرت السلطات الأمنية الأمريكية، إنها اعترضتها وتعاملت معها في مواقع مختلفة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر مسؤول أمريكي أن الجسم المشبوه الذي عثر عليه بالقرب من منزل بيل كلينتون وزوجته، شبيه بالجسم المفخخ الذي زرع قرب منزل الملياردير الأمريكي جورج سوروس الواقع في مقاطعة ويستشيستر بولاية نيويورك.

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في المقابل، نقلت وكالة "رويترز" عن الخدمة السرية الأمريكية، إنها اعترضت طرداً مشبوهاً تم إرساله إلى منزل الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بالتزامن مع اعتراض بريد آخر في مبنى شبكة CNN الإخبارية، وعلى إثره تم إخلاء مكاتب القناة.

من جهة ثانية، أدان البيت الأبيض محاولة الهجوم على أوباما وكلينتون وشخصيات عامة، مشدداً على أنه "ستتم محاسبة من يقف وراء إرسال تلك الطرود المشبوهة"، فيما اعتبر الرئيس الجمهوري لمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل عملية إرسال الطرود إرهاباً داخلياً.

وفي ذات السياق، نددت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبيرة مستشاريه بشدة ما وصفته بأعمال العنف ضد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وعائلة كلينتون وشبكة CNN وغيرها.

في هذا الخبر نسلط الضوء على تفاصيل هذه الطرود على النحو التالي:

الطرد الأول: وصل إلى بريد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وعقيلته هيلاري.

الطرد الثاني: تم إرساله إلى منزل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

الطرد الثالث: كان موجهاً إلى مقر البيت الأبيض، إلا أن الخدمة السرية الأمريكية نفت وصوله.

الطرد الرابع: وجد في مقر شبكة CNN الإخبارية، ما استدعى إخلاء مكاتب القناة على الفور

الطرد الخامس: طرد مشبوه وصل إلى مكتب عضو مجلس شيوخ في سان دييغو، على إثره تم إخلاء المكتب.

الطرد السادس: طرد مشبوه وصل إلى عضو مجلس النواب واسرمان شلتز في فلوريدا.

الطرد السابع: طرد مشبوه وصل إلى مكتب حاكم ولاية نيويورك في منهاتن، وهو عبارة عن عبوة ناسفة.

الطرد الثامن: وصل إلى صندوق بريد خارج منزل الملياردير جورج سوروس في نيويورك

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