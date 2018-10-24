اعتراض طرود مشبوهة أرسلت إلى البيت الأبيض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعترض جهاز الخدمة السرية الأمريكي طردا مشبوها كان مرسلا إلى البيت الأبيض، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وأعلن الجهاز في وقت سابق الأربعاء أنه اعترض طردين مشبوهين موجهين إلى منزل الرئيس الأسبق باراك أوباما في العاصمة واشنطن، ومنزل المرشحة الديموقراطية لانتخابات 2016 الرئاسية هيلاري كلينتون في نيويورك.

وأصدر الجهاز بيانا أوضح فيه أن تحقيقا واسع النطاق فتح على مستوى السلطات الفدرالية والمحلية.

وأوضح مسؤول في الجهاز أن شرطة الخدمة السرية تعاملت مع الطردين كقنبلتين محتملتين، موضحا ألا أحد من أسرة أوباما أو كلينتون كان في خطر.