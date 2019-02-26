تحذيرات من سرقة الحقائب المشفرة عبر تقنية "الثري دي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

كشف تقرير صدر حديثاً، عن اختراق حقائب السفر المُشفرة بنظام TSA من قبل عصابة مجهولة عبر الانترنت.

وذكر التقرير الذي نشرته مدونة ”تك كرانش“ للأخبار التكنولوجية، أن تلك العصابة ”نجحت في نسخ أقفال الحقائب باستخدام التكنولوجيا الثلاثية الأبعاد "ثري دي"، ما يعني إمكانية سرقتها بسهولة في غضون ثوان، دون كسر القفل الأصلي أو سرقة كودها السري“.

وحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، فإن حقائب سفر TSA يتم ترقيم أقفالها من 001 إلى 007، ولديها مفاتيح رئيسة للوصول الى كل منها.

وكان تقرير سابق لصحيفة ”واشنطن بوست“ أظهر هذه المفاتيح في مجموعة صور؛ ما ساهم في تكرارها بسرعة عبر الإنترنت، ونسخها لاحقًا باستخدام التقنية الفائقة.

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