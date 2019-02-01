"توت عنخ آمون" يعود لقبره بعد 9 سنوات من الغياب (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

عاد الـمومياء المصري الأقدم "توت عنخ أمون " إلى قبره بعد غياب دام 9 سنوات ، ليستقبل الزوار من عشاق الآثار الفرعونية.

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وكُشف عن وجه الفرعون المصري، توت عنخ أمون، في سلسلة من الصور المذهلة، بعد عملية ترميم القبر التي استمرت 9 سنوات.

و شارك المعنيون في مصر صورا رائعة لمقبرة الفرعون (المعروف باسم الملك توت) المرممة حديثا. ولكن أكثر الصور إثارة بعد سنوات من العمل الشاق، كانت تلك التي كشفت عن وجهه وأقدامه المحنطة، لأول مرة.

وعمل الفنيون على تنظيف واستعادة اللوحات الموجودة على جدران القبر، كما ركزوا على معالجة الزوائد المتراكمة على مدى عقود من النشاط السياحي.

وعُرض جسد الملك توت المحنط، الذي توفي عن عمر يناهز 18 عاما، في صندوق زجاجي في قبره تحت الأرض، الواقع في وادي الملوك، والذي يمكن العثور عليه على الضفة الغربية للنيل، مقابل مدينة الأقصر جنوب مصر.

وكان مشروع الترميم يهدف لإصلاح الأضرار التي تعرض له الجسد المحنط ، نتيجة توافد عدد كبير من السياح من مختلف أنحاء العالم.

مصدر الصور: MiloTu.pl - ديلي ميل

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