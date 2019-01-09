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اختفاء شابين ألمانيين في مصر.. والسلطات تتحرى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة 

صرحت السلطات الألمانية أنها تتحرى حادثتين منفصلتين لاختفاء شابين ألمانيين في مصر، حسب ما نقلت وسائل إعلامية ألمانية.

وتم الإبلاغ عن اختفائهما مؤخراً بعد زيارتهما الأخيرة إلى مصر، إذ اختفى الشاب الأول، ويبلغ من العمر 18 عاماً، عقب وصوله لمطار الأقصر في 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

فيما اختفى الشاب الآخر، 23 عاماً، في مطار القاهرة بعد وصوله مع أخيه في 27 من الشهر نفسه.

يذكر أن الشابين يحدران من أصول مصرية ويحملان الجنسية المزدوجة، ولم تصدر أي تصاريح رسمية من السلطات السمؤولة في مصر حول واقتعي الاختفاء.

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