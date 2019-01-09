البشير يتهم "متآمرين" بالوقوف خلف أعمال العنف

أخبار الآن |دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



اتّهم الرئيس السوداني عمر البشير الثلاثاء "متآمرين" بالوقوف خلف أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات الاحتجاجية التي هزّت البلاد إثر رفع السلطات سعر رغيف الخبر في 19 كانون الأول/ديسمبر.

وقال البشير خلال مهرجان للرماية العسكرية شرق مدينة عطبرة إنّ "الذين تآمروا على السودان بكل أسف زرعوا في وسطنا بعض العملاء وبعض الخونة الذين استطاعوا أن يستغلوا بعض ضعاف النفوس الذين كسّروا وحرقوا وخربوا".

وأضاف في كلمة أوردتها وكالة الأنباء الرسمية "سونا" إن "البعض يقولون إنّ الجيش بصدد تسلّم السلطة، لا مشكلة لدينا في ذلك، إذا أتى أحد يرتدي كاكي (البزّة المرقّطة) فوالله لا مانع لدينا، لأنّ الجيش حين يتحرّك لا يتحرّك من فراغ ولا يتحرّك لدعم العملاء بل يتحرّك دعماً للوطن".



وأتت كلمة البشير بعد ساعات على مشاركة مئات المحتجّين في مسيرة ببلدة القضارف (شرق) تكريماً لقتلى سقطوا في التظاهرات المناوئة للحكومة الشهر الماضي، بحسب شهود، في وقت أصرّت فيه الشرطة على أنّ الهدوء يسود البلاد.

وتهزّ السودان احتجاجات دامية اندلعت في 19 كانون الاول/ديسمبر عندما قررت الحكومة رفع سعر رغيف الخبز ثلاثة أضعاف.



وأفادت السلطات أنّ 19 شخصاً على الأقلّ قتلوا في التظاهرات، بينهم عنصرا أمن، إلاّ أنّ منظمة العفو الدولية تقول إنّ عدد القتلى وصل إلى 37، وقتل ستة أشخاص في القضارف، وهي بلدة زراعية فقيرة، عند اندلاع الاحتجاجات.

والثلاثاء، شارك المحتجّون في المسيرة التي أطلق عليها المنظمون اسم "مسيرة الشهداء" تكريماً لقتلى القضارف، وأغلق السوق الرئيسي في البلدة أبوابه مع تجمّع المتظاهرين وسطها حيث هتفوا "السلام، العدالة، الحرية" و"الثورة خيار الشعب".

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا يستعدّون للسير إلى مبنى المجلس المحلي، بحسب شهود، فيما تمكّنت مجموعات من المحتجّين من الوصول إلى مقرّ المجلس، وتلا أحد ممثليهم نص عريضة تطلب من الرئيس عمر البشير الاستقالة.

واجتمع كبار قادة الشرطة في الخرطوم الثلاثاء للوقوف على الوضع في أنحاء البلاد، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء "سونا" الرسمية.

وجددت بريطانيا والنروج والولايات المتحدة وكندا التعبير عن قلقها بشأن الوضع في السودان، وقالت في بيان مشترك الثلاثاء "نشعر بالصدمة حيال التقارير عن سقوط قتلى ووقوع إصابات خطيرة في صفوف أولئك الذين يمارسون حقهم المشروع في التظاهر، إضافة إلى التقارير عن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين".

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