دراسة تربط قلة النوم بزيادة الحساسية للألم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أفادت نتائج دراسة أمريكية حديثة أن قلة النوم حتى لليلة واحدة , يمكن أن تجعل الناس أكثر حساسية للألم. ووفقاً للباحثين فإن قلة النوم تـُنشط الخلايا العصبية في منطقة من المادة الرمادية التي تستشعر الآلام, كما أنها توقف تلك الخلايا التي تمنع الشعور بالألم.

وقال الباحثون الأمريكيون إن النتائج التي توصلوا إليها توفر أول تفسير لأهمية الراحة اللائقة في انتعاش المرضى في المستشفى. ويقول علماء الأعصاب إن الليالي المزعجة في عنابر المرضى يمكن أن تطيل ألم المرض والإصابة.

وقال الدكتور "ماثيو والكر" ، وهو أستاذ فى أبحاث النوم من جامعة كاليفورنيا في بيركلي: "إذا أدى ضعف النوم إلى زيادة حساسيتنا للألم ، كما توضح هذه الدراسة ، فإن النوم يجب أن يكون الأساس فى مركز رعاية المرضى ، خاصة في عنابر المستشفيات. "

وتابع الدكتور ووكر: "لا يؤدي فقدان النوم إلى تضخيم مناطق تحسس الألم في الدماغ فحسب ، بل يمنع أيضًا مراكز التسكين الطبيعية أيضًا".

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