مجدداً.. شلال النار يظهر في كاليفورنيا بمظهر رائع (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عاد شلال النار ليظهر مجدداً لأيام معدودة في محيط منتزه يوسيمتي الوطني في كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ظاهرة طبيعية تحدث كل عام لفترة قصيرة في شهر شباط / فبراير، عندما تلمع الأشعة الصادرة عن غروب الشمس على الشلال بزاوية صحيحة.

وفعلياً، فإنّ شكل هذه الظاهرة يختلف بين عامٍ وآخر، إذ تعتمد على كمية المياه المتدفقة من شلال "هورسيتايل".

وكان المصور الفوتوغرافي فاشيه جيوغليان التقط عدداً من الصور الرائعة لهذا الشلال، وقد أعرب عن "دهشته بسب ما آره".

من جهته، أكّد المتحدث باسم خدمات منتزه يوسيمتي الوطني، سكوت جديمان، أن "الطقس كان له دور في ظهور شلال النار هذا العام"، وقال: "مع الثلوج ونشاط العواصف مؤخراً، كان الأمر مسألة حظ".

مصدر الصور: CNN

للمزيد:

شاهد كيف أنقذ غواص سمكة من آثار "الإنسان" البلاستيكية