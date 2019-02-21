شاهد كيف أنقذ غواص سمكة من آثار "الإنسان" البلاستيكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ناشونال جيوغرافك )

نشر حساب ناشونال جيوغرافك العربي والمختص بالحياة البرية والطبيعية فيديو مؤلم لسمكة عالقة في كيس بلاستيكي ، تعاني في سبيل الخروج منه قبل أن ينقذها غواص .

ويظهر الغواص في الفيديو وهو يخلص سمكة صغيرة من كيس كانت عالقة فيه ، بينما كانت تبدو غير قادرة على التنفس .

ويقدر الخبراء استهلاك الأكياس البلاستيكية بنحو 500 مليار سنوياً أدت إلى نفوق أكثر من 200 نوع من مختلف الحيوانات البحرية.

ووفقاً لتـقرير نشرته مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم قبل أعوام ، فإن 99 في المائة من الطيور البحرية معرضة لابتلاع جزيئات البلاستيك جنباً إلى جنب مع الغذاء حتى عام 2050. واعتمد الباحثون في تقييمهم على دراسات كانت قد نُشرت مابين 1962 و2012 وشملت 186 نوعاً من الطيور، حسب ما جاء في موقع "تسايت أونلاين" الألماني.

الفيديو حظي بكثير من التفاعل من قبل العرب

تقديرات إجمالية تشير إلى أن نحو 9.5 مليون طن من البلاستيك تلقى سنويا في بحار العالم وتساهم أنشطة يومية مثل غسل الملابس وقيادة السيارات بشكل هائل في هذا التلوث الذي يخنق محيطاتنا.

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