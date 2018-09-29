مخلوق غريب يظهر فجأة بأعلى شلال روسي (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يعرض فيديو مخيف تم تصويره من شلال "روفابغو" بروسيا، لقطات جديرة بالاهتمام حيث كان مجموعة من السياح يستمتعون بالقفز في المياه العذبة، وكانت الأجواء تبدو طبيعية جدا، إلا أن ظهر مخلوق غريب الأطوار اختفى للوهلة الأولى وراء ورق الشجر، ثم ظهر فجأة واختفى بين التجاويف الصخرية الموجودة في أعلى الشلال، وفق موقع "daily star".

قام المصور الذي بدا مذهولا أمام غرابة اللقطات بتوضيح تفاصيل جسم هذا المخلوق الغريب لكن لم يتبين إذا كان حيوانا عاديا أو وحشا غريبا يسكن داخل الكهوف، كما لم يتم التوصل إلى تفاصيل وجهه..



التقط الفيديو كذلك ردة فعل المصور الذي كان منذهلا وهو يتكلم باللغة الروسية، مناديا ذلك المخلوق الذي لم يتوضح إذا كان بشريا: "مهلا ، من هو هذا؟ من هذا المخلوق الذي يوجد أعلى القمة؟"

وقد تم تحميل اللقطات على قناة BigfootEvidence على YouTube في 15 أيلول/ سبتمبر، وبلغت المشاهدات حوالي 35000 منذ ذلك الحين.وسارع المشاهدون للتفاعل مع الصور الملتقطة، وادعى أحدهم قائلا: "إن شكل رأسه له قمة المخروط ، لكنه ليس بدب ولا خنزير أو حتى غزال، فهل سيكون ذئبا ضخما؟".وأضاف آخر: "هذه لقطات جيدة! إذا كانت حقيقية، أراهن أنه شاب يلبس فرو حيوان مخيف"..

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