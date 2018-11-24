احتواء حريق كاليفورنيا بنسبة 95 في المئة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت السلطات الأمريكية أن الحريق الذي اجتاح شمال كاليفورنيا وبلغت حصيلة ضحاياه 84 قتيلا تم احتواؤه بشكل شبه تام. وشهدت الولاية الأمريكية التي تعاني الجفاف, أول تساقط غزير للأمطار منذ أشهر، ما ساهم في إخماد حرائق كانت ما تزال مشتعلة، بحسب دائرة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الأكثر دموية وتدميرا في تاريخ الولاية إلى 84 قتيلا، كما بلغت حصيلة المفقودين 563 شخصا. وقضى ثلاثة أشخاص جراء حريق كبير اجتاح منطقة ماليبو في جنوب الولاية. ومنذ اندلاعه في 8 تشرين الثاني/نوفمبر في شمال كاليفورنيا، أتى حريق "كامب فاير" على حوالى 62 ألف هكتار من الأراضي ودمّر أكثر من 13600 منزل.

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