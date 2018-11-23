سكان كاليفورنيا يعودون للمتبقي من ممتلكاتهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

بدأ سكان بلدة باراديس، شمال كاليفورنيا، أكثر الأماكن تضررا في حرائق الغابات، بالعودة إلى ما تبقى من ممتلكاتهم بعد افتتاح أجزاء من الطرق المؤدية إلى المدينة.



وأسفرت حرائق الغابات في شمال كاليفورنيا عن مقتل ما لا يقل عن 83 شخصًا, في حين بقي 563 آخرون في عداد المفقودين، وفقا لإدارة مكافحة الحرائق المحلية.



وتوقع مسؤولو الأرصاد هطول أمطار غزيرة على شمال كاليفورنيا، مما يعرقل جهود فرق الإنقاذ ويزيد من آلام الناجين الذين لم يجدوا بعد ملاذا آمنا لحمايتهم.

ومن المتوقع، أن يصل منسوب الأمطار إلى 20سنتيمترا في بعض المناطق المحيطة ببلدة باراديس حيث يعيش قرابة 27 ألفا.

وستساعد الأمطار رجال الإطفاء الذين لا يزالون يكافحون الحريق لكنها ستتسبب في مزيد من المعاناة لكثير من السكان المشردين جراء هذه الكارثة. ويقيم بعض المشردين، وعددهم غير محدد، داخل خيام متفرقة في مواقف لانتظار السيارات لا داخل مراكز إيواء مؤقتة.

وقال مسؤولو الأرصاد، إن الأمطار ربما تكون مصحوبة في بعض المناطق برياح تصل سرعتها إلى 72 كيلومترا في الساعة. وأتى حريق كامب فاير على نحو 153 ألف فدان عند سفوح تلال سييرا.

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