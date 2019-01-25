رحلة في طائرة تتحوّل إلى حفلٍ موسيقي.. وبطله "طلاب" (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو طريف لمجموعة من الطلاب الإيرلنديين، أثناء تواجدهم في طائرة خلال رحلة جوية.

ويُظهر الفيديو الذي تمّ بثه عبر "يوتيوب"، طلاب مدرسة "St. Brendan's College" وهم يؤدون أغنية "Step it out Mary" بأصواتهم، خلال رحلة جوية أجرتها شركة "Ryanair" للطيران.

الملفت في الفيديو الذي لقي رواجاً واسعاً عبر الإنترنت عقب نشره في 22 يناير/كانون الثاني الجاري، هو أنّ الطلاب كانوا يعزفون على مجموعة من الآلات الموسيقية خلال تأديتهم الأغنية. ووسط ذلك، فقد بدا الركاب الآخرون وهم يصغون إلى الطلاب بفرح ويصفقون لهم.

مصدر الصورة: يوتيوب

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